Come procede l’amore a distanza tra Alessia e Luke? Due settimane fa il cantante è stato eliminato da Amici 24, sconvolgendo completamente gli equilibri del reality. C’è da dire che ormai da tempo il ragazzo era in bilico per via dei giudizi durissimi di Anna Pettinelli, che non lo ha mai accettato come membro della scuola di Maria De Filippi. Poche ore dopo il giudizio negativo, Luk3 era riapparso sui social commentando la sua eliminazione dal programma.

Subito i fan si erano allarmati dato che nelle sue parole non era presente il nome di Alessia ma aveva parlato solo del percorso nel talent di Canale 5: “Non penso di uscire a testa bassa, sono contento di come ho cantato, sicuramente questo posto mi ha fatto capire che voglio fare questo nella vita“. Intanto, Lorella Cuccarini che in tutto il percorso gli è stata vicino in tutto il periodo nella scuola, lo ha lodato in un post sui social, dicendo di ammirarlo per aver affrontato con lui tante difficoltà. Ma come vanno le cose con Alessia? In base alle anticipazioni di Amici 24 fornite da Superguidatv, Alessia darà un segnale nel prossimo serale.

Luk3 su Alessia ad Amici 24: “Faccio il tifo per lei e…“

“Faccio il tifo per lei, spero riesca a rimanere il più a lungo possibile“, aveva dichiarato Luk3 in una delle ultime dirette su Instagram, segno che tra i due c’è ancora un forte sentimento. Poi ha ammesso di aver bisogno di vederla dicendo che le manca tantissimo ma fortunatamente tra poco il programma finirà e potranno ritrovarsi. Quello che si augura è che viva la sua esperienza con tutta la serenità possibile. Le anticipazioni di Superguidatv per il serale di Amici 24, svelano che durante la serata di sabato 19 aprile il pubblico chiederà ad Alessia di vincere per Luk3, e lei ha risposto di sì. Dunque, pare che tra i due sia ancora amore e che ben presto li troveremo insieme fuori dal programma.