Alessia e Luk3 ancora fidanzati ad Amici 24?

Durante la giornata di giovedì 27 marzo è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici 24, e non mancano i momenti gossip che coinvolgono i concorrenti del talent di Maria De Filippi. In particolare si è parlato di Luk3 e Alessia: pare che il cantante si sia deciso a mostrare in pubblico il suo amore per lei facendole una dedica di fronte a tutti. Infatti, mentre cantava “Ti Amo” di Umberto Tozzi guardava intensamente negli occhi la ballerina con la quale ha da poco fatto pace.

Senza Cri favorita per la vittoria ad Amici 24?/ Panico dopo il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi

Per le tante emozioni, la ragazza e campionessa di Latinoamericano si è lasciata andare ad un pianto di commozione, sia per la paura di essere eliminata, sia per le parole inaspettate del fidanzato. Negli ultimi tempi, infatti, i due hanno affrontato momenti piuttosto difficili dato che Alessia è rimasta delusa da Luk3 dopo che lui si era riavvicinato ancora una volta a Raffaella. Triste per questo ritorno di fiamma, la ballerina aveva detto di aver perso tutta la fiducia nei suoi confronti decidendo inizialmente di distaccarsene convinta di non poter essere davvero amata da lui.

Incidente Raffaella al Serale di Amici 24: cade con Mattia/ Elena D'Amario interviene: "Devo dirti una cosa"

Amici 24, Luk3 ha dimenticato Raffaella? Il gesto che commuove i fan

Secondo le anticipazioni di Amici 24 durante la puntata che andrà in onda sabato 29 marzo 2025 assisteremo ad un romantico colpo di scena che vedrà Luk3 e Alessia protagonisti di un momento pieno di passione: lui le dedicherà la celebre canzone “Ti amo” guardandola intensamente negli occhi durante l’esibizione e lei si commuoverà dopo lo splendido gesto. Riusciranno a far pace in maniera definitiva? Di certo Luk3 sembra ormai aver dimenticato completamente il flirt con Raffaella, ma i fan hanno paura che possa lasciare Alessia Pecchia, che invece è innamorata perdutamente di lui come ha più volte dimostrato in queste settimane.