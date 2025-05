Amici 24 è finito e per le coppie nate in casetta in quest’ultima edizione è tempo di sperimentare la loro relazione nella vita ‘reale’, tra le sue difficoltà e l’assenza di una convivenza ‘forzata’ dal programma. È quanto hanno iniziato a sperimentare Alessia e Luk3, che si sono finalmente ritrovati dopo alcune settimane di separazione. Il cantante è stato infatti eliminato nelle primissime puntate del serale, mentre Alessia Pecchia ha raggiunto la finale. Periodo durante il quale non sono mancati gesti d’amore di Luk3, anche un videomessaggio arrivato in casetta.

Ma cos’è accaduto una volta finito il talent? A raccontarlo è stata proprio Alessia alle telecamere di WittyTv: “Ho rivisto Luca. – ha esordito la ballerina – Rivederlo in una stanza che non è la stanza rossa è stato stranissimo. Per noi è più normale stare sul divano col pigiama piuttosto che uscire e andarci a mangiare una pizza”, ha spiegato.

Niente convivenza per ora per Alessia e Luk3 dopo Amici 24: ecco perché

Alessia e Luk3 hanno dunque iniziato la loro relazione da vera e propria coppia, anche se non ancora nella ‘normalità’, visto che questo momento sarà per entrambi ancora alquanto caotico, tra impegni lavorativi e ritorno alla normalità. Sta di fatto che la relazione continua, e anche a gonfie vele stando alle foto dai due postate sui social in questi primi giorni. Al momento non c’è tuttavia il progetto di una convivenza, che salterebbe probabilmente anche per gli impegni lavorativi dei due ragazzi. Se Luk3 è impegnato nel suo primo tour, Alessia ha accettato di essere una dei professionisti di Amici a partire dalla prossima edizione, e sta dunque per tornare nella scuola di Canale 5.