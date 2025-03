Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco, è arrivato ad Amici 24 con il totale appoggio dei suoi genitori: Alessia e Massimo. 57 anni lui, 50 lei, i genitori di Vybes hanno rivelato, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, di essere molto orgogliosi del figlio e del percorso che, con coraggio, ha intrapreso, nonostante le sue iniziali titubanze. Nella stessa intervista, hanno raccontato come il loro Gabriel abbia annunciato loro di voler seguire questa strada quando aveva soltanto 13 anni.

È a quell’età che Gabriel chiede ai genitori un colloquio per poter dar loro un annuncio importante, una richiesta che spaventa i suoi genitori: “Abbiamo pensato a qualcosa di grave, sa com’è, a quell’età…”, ha esordito la mamma, spiegando che il figlio voleva invece soltanto confessare la sua passione: “Rintanato nella mia cameretta scrivo canzoni, voglio fare il cantante”, avrebbe detto loro.

Alessia e Massimo Monaco, le rivelazioni dei genitori di Vybes: “È autodidatta e siamo orgogliosi di lui”

Alessia e Massimo, i genitori di Vybes, si sono detti molto orgogliosi di lui e della sua musica. Il papà ha anzi tenuto a sottolineare come il figlio sia un autodidatta, “ha preso solo qualche lezione di canto, lo accompagnavamo sempre”, ha aggiunto l’uomo. “Gabriel scrive i testi, le melodie e il suo amico Paolo Prod.Null gli fa da producer”, ha continuato il papà, dal quale Vybes ha ereditato proprio la passione per la musica: “Sentivamo in auto sempre Caparezza e Fabri Fibra”, ha aggiunto l’uomo. D’altronde, il legame del rapper con i suoi genitori è molto forte: più volte, ad Amici 24, li ha infatti citati, in alcuni casi anche con delle dediche. E mamma e papà ricambiano pienamente: “È un orgoglio per Tor de’ Cenci, un riscatto per il nostro quartiere”, ha concluso la coppia.