Alessia Elefante è la fidanzata di Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana: le ultime novità sull'imminente matrimonio

Quando si sposano Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante? È questa la domanda che i più curiosi si pongono rispetto a una delle coppie più amate del mondo del calcio, soprattutto da quando il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana ha fatto la sua proposta di matrimonio alla bella Alessia. 28 anni, campana come il portiere, Alessia è una interior designer e lo scorso settembre è diventata mamma per la prima volta di un maschietto, Leo. Una maternità raccontata sui social con bellissimi scatti di coppia e non solo, che hanno fatto impazzire i fan.

E a proposito di scatti, proprio su Instagram Alessia ha documentato la proposta di nozze ricevuta dal compagno. A ottobre dello scorso anno, Gigio Donnarumma ha chiesto ufficialmente la mano alla sua Alessia che gli ha risposto di sì tra mazzi di fiori e palloncini.

Quando si sposano Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante?

Ma quando sono previste le nozze? Al momento non ci sono date ufficiali, ma visto che è trascorso già un anno dalla proposta, è molto probabile che manchi pochissimo. Donnarumma e Alessia potrebbero convolare a nozze all’inizio del 2026, coronando il loro amore giusto 10 anni dall’inizio di questa storia. I due, infatti, stanno insieme dal 2016 ma si conoscono fin da ragazzini. Al tempo dell’inizio della loro relazione, lui giocava nel Milan e lei decise di raggiungerlo per stare al suo fianco. Da allora, non si sono più separati: oggi sono una bellissima famiglia e chissà che presto non decidano di allargarla con un altro bambino. Prima, però, arriveranno le attesissime nozze.

