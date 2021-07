Alessia Elefante, fidanzata di Donnarumma/ 5 anni d’amore e convivenza

Alessia Elefante è la fidanzata di Gianluigi Donnarumma, il portiere della Nazionale Italiana. Un grande amore quello che lega il calciatore alla bellissima studentessa universitaria originaria di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, che per amore ha deciso di trasferirsi a Milano. Classe 1997, Alessia è nata il 25 maggio a Castellamare di Stabia, città di origine del portiere con cui da cinque anni fa coppia fissa. I due si conoscono da quando sono adolescenti, ma solo nel 2016 è scattato un grande amore che li ha spinti l’anno dopo a prendere una importante decisione: convivere insieme. Il primo incontro tra i due è avvenuto quando entrambi erano giovanissimi, ma non è dato sapere come e quando. Possibile che i due si siano conosciuti tramite amici in comune; sta di fatto che dopo alcuni anni di amicizia, tra i due è scattato l’amore nel 2016 e da quell’anno non si sono più lasciati. Un amore passionale e travolgente che ha spinto Gigio, come viene chiamato, a rinunciare perfino alla maturità per volare ad Ibiza con la sua amatissima Alessia.

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma: nati nello stesso giorno

L’amore tra Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma è stato suggellato anche da un anello di diamante dal colore rosa che il portiere della Nazionale ha regalato alla sua amata. Sul conto di Alessia si conoscono pochissime cose: a differenza del compagno che per il suo mestiere è sempre sulle prime pagine dei giornali sportivi, lei è una ragazza molto schiva e riservata. Basti pensare che il suo profilo Instagram è privato e ha pochissimi follower, per lo più amici più stretti. Proprio per questo motivo in giro ci sono pochissime info sulla sua vita e anche sulla storia d’amore con Donnarumma che entrambi hanno sempre preferito tenere ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una curiosità per i fan della coppia: entrambi sono il 25 maggio sotto il segno dei Gemelli, anche se Alessia è più grande di due anni di Gigio!

