Alessia Elefante, fidanzata di Gigio Donnarumma/ Inseparabili contro tutto e tutti

Alessia Elefante è la fidanzata di Gianluigi “Gigio” Donnarumma, il portiere del Milan protagonista a Euro 2020, soprattutto dopo la performance contro la Spagna e il calcio di rigore parato a Alvaro Morata, che ha spalancato di fatto all’Italia le porte della finalissima della competizione. Nata il 25 maggio 1997 a Castellammare di Stabia, la stessa città del portiere che è però un classe 1999, dunque di due anni più piccolo. Il loro primo incontro risale agli anni giovanili e questo li ha portati ad essere prima amici e poi a scoprire che qualcosa in più fra loro poteva effettivamente nascere, come poi è stato. Gigio e Alessia si sono fidanzati ufficialmente nel 2016 e un anno dopo hanno iniziato la loro convivenza. Alessia è una delle “Wags” più atipiche, essendo una studentessa universitaria molto schiva, con un profilo Instagram privato e senza troppi grilli per la testa, sempre al fianco del suo Gigio ma con molta discrezione, senza guadagnarsi mai le copertine dei giornali come avviene spesso per altre compagne dei calciatori.

Diretta/ Italia Argentina (risultato finale 3-0): vittoria netta in amichevole!

ALESSIA ELEFANTE, FIDANZATA DI GIGIO DONNARUMMA

Per citare un episodio che ha visto Alessia Elefante salire alla ribalta delle cronache bisogna tornare indietro al 2019, in occasione del 20esimo compleanno del portiere che ha voluto condividere, una volta tanto, condividere sui sociale un momento personale e molto emozionante. Alessia gli ha infatti donato un bellissimo dipinto che li ritrae insieme come una coppia di supereroi, essendo entrambi appassionati di fumetti e di film dedicati a questo tipo di protagonisti: da portiere che si rispetti Donnarumma era raffigurato nel dipinto come Spiderman mentre Alessia era disegnata come Catwoman. I fans del portiere si rivelarono davvero entusiasti della bellezza del dipinto e Donnarumma spiegò di sentirsi sempre più legato alla sua dolce metà: il loro fidanzamento va avanti ma non è detto che non possa sfociare presto in un matrimonio, soprattutto quando le restrizioni dovute al Covid saranno finalmente un ricordo per tutti.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix New York 2021 streaming tv: Bird in testa, occhio a Evans!

ALESSIA ELEFANTE, LE LACRIME DI GIGIO IN SEMIFINALE

Il portiere giocherà in Francia al Paris Saint Germain nella prossima stagione e Alessia Elefante come sempre lo seguirà, proseguendo la sua vita da studentessa. D’altronde i due sono stati inseparabili, lo si ricorda anche quando nel 2017 Donnarumma aveva deciso di rinunciare a svolgere la prova di maturità per volare ad Ibiza per una vacanza di coppia insieme ad Alessia decidendo, dunque, di posticipare di un anno l’esame, poi superato. Dopo il suo primo anno da professionista Gigio non volle rinunciare al meritato riposo al fianco della sua dolce metà. Una curiosità: i due sono… separati da una differenza d’altezza notevole, Alessia è infatti alta un metro e 57 centimetri rispetto al metro e 96 di Donnarumma.

LEGGI ANCHE:

Novak Djokovic ha vinto Wimbledon/ Vincitore e albo d'oro: sesta gemma a Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA