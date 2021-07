Alessia Elefante, fidanzata Gigio Donnarumma/ Trasferimento e matrimonio a Parigi?

Schiva e riservata, Alessia Elefante è la ragazza per cui batte il cuore di Gianluigi Donnarumma, il portiere della Nazionale di Roberto Mancini che, con le sue parate, ha contruibito attivamente a riportare la vittoria a Roma dopo anni. Sereno in campo, ma soprattutto nella vita privata, Gigio Donnarumma deve la propria felicità proprio ad Alessia Elefante con cui la storia d’amore dura da ormai cinque anni. Affiatati, innmorati e complici, pur essendo giovanissimi, il portiere del Psg e la sua dolce metà sognano un futuro insieme. Alessia che si tiene lontana dal mondo del gossip e dei social, sostiene il compagno nelle sue scelte ed è facile immaginare che, per lei, esattamente come per il fidanzato, stia per cominciare una nuova fase della vita.

Dayane Mello Vs Rosalinda Cannavò "Bello farsi pubblicità col mio nome"/ La replica

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, futuro insieme a Parigi

Dopo la scelta di lasciare il Milan e l’Italia, Gigio Donnarumma ha accettato il corteggiamento del Psg. Nella prossima stagione sportiva difenderà la porta della squadra di Parigi dove si dovrebbe trasferire anche Alessia Elefante. Trattandosi di una delle coppie più riservate del mondo dello show business, non è facile scovare informazioni. Tuttavia, Alessia dovrebbe seguire il fidanzato anche nella sua nuova avventura professionale e chissà che, proprio sotto la Torre Eiffel non arrivi la fatidica proposta di matrimonio. La coppia, dunque, è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Parigi diventerà lo sfondo del loro amore e chissà che non regali ai due innamorati anche la voglia di allargare la famiglia con un piccolo erede.

LEGGI ANCHE:

Replica Italia Inghilterra 4-3, finale Euro 2020/ Streaming video Rai: riviviamo l'impresaRenato Zero e Raffaella Carrà, la loro grande amicizia/ Un ricordo indissolubile

© RIPRODUZIONE RISERVATA