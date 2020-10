Alessia Fabiani al Grande Fratello Vip?/ “Ha rifiutato ma..”, lei “Ecco dove sarò”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si attende l’ingresso di nuovi concorrenti. Alla notizia Francesco Oppini si è subito preoccupato, temendo che una di questi potesse essere la sua ex fidanzata Alessia Fabiani. Il figlio di Alba Parietti non sa che in effetti non ci è andato lontano. Ivan Rota per Novella 2000 lancia infatti la bomba: la produzione del Grande Fratello Vip avrebbe davvero proposto alla Fabiani di entrare. Ecco quanto si legge: “Alessia Fabiani é stata contattata per entrare nella casa più spiata d’Italia. Pare che la Fabiani abbia rifiutato, ma non é detto che un cachet più consistente non le possa far cambiare idea. Ricordiamo che mamma Alba non aveva mai visto di buon occhio la loro liason anche perché il figlio era più giovane di nove anni.”

Alessia Fabiani torna su Canale 5 ma non al Grande Fratello Vip

Dunque, Alessia Fabiani non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, anche se la porta rossa per lei non pare sia totalmente chiusa. Ciò che c’è di certo è che la Fabiani effettivamente tornerà presto in Tv, su Canale 5, ma non nel reality condotto da Alfonso Signorini bensì nella nuova edizione di All Together Now. Su Instagram la showgirl ha infatti annunciato: “È ufficiale! Ci vediamo dal 4 novembre in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione di #AllTogetherNow! Nel Muro ci sarò anche io insieme a tantissimi altri giudici tra attori cantanti ed artisti con L‘onere e L‘onore di scegliere tra cantanti bravissimi che si sfideranno sul palcoscenico! Vi preannuncio tantissime emozioni e tra una lacrima ed una risata , vi invito a seguirmi”, ha concluso la Fabiani.





© RIPRODUZIONE RISERVATA