Alessia Fabiani ricorda l'esperienza all'Isola dei famosi: "Cristina Plevani la più stratega, spero vinca Adinolfi"

Reduce dall’esperienza all’Isola dei famosi, Alessia Fabiani riavvolge il nastro e ricorda il percorso svolto nel programma di Canale Cinque. Rievocando quanto accaduto nel programma condotto da Veronica Gentili, Alessia Fabiani si è espressa così sul percorso in Honduras, ricco di imprevisti ma anche di buone sensazioni che la showgirl si porterà sempre nel cuore: “E’ stata una bellissima esperienza. Mi sono rifugiata nella natura, essere sola con me stessa mi ha aiutato a riflettere molto sulla mia vita e mi ha permesso di farlo in modo nitido, senza fronzoli. Ti trovi ad analizzare gli affetti”.

Alessia Fabiani ha poi rivelato chi è a suo dire la concorrente più stratega tra i naufraghi con i quali ha avuto a che fare in Honduras: “Cristina Plevani, una macchina da reality”. Tra i concorrenti con i quali ha costruito un bel legame, invece, non possiamo non citare Mario Adinolfi: “Con chi ho legato? Sicuramente con Mario Adinolfi, Dino, Omar e Paolo. Sono stata sempre un po’ più a favore degli uomini, con loro vado d’accordo. Sono meno sovrastrutturati, più semplici” ha confidato Alessia Fabiani in una intervista concessa a Super Guida TV.

Alessia Fabiani rivela: “Grande Fratello? Ecco cosa penso”

La concorrente reduce dall’esperienza all’Isola dei famosi ha rotto il silenzio sul percorso all’Isola dei famosi, svelando se in futuro sarà possibile ritrovarla in qualche altro reality: “Il Grande Fratello? No, però mai dire mai. Adesso ho bisogno di un po’ di tempo perché è stato un bel frullatore. Mi stavano parlando di Pechino Express, vediamo cosa succederà” ha confidato a SuperGuidaTV.

Alessia Fabiani dunque potrebbe accettare altre sirene in futuro, dopo il percorso all’Isola dei famosi, uno dei reality più tosti che con questa edizione ha messo ancora più a dura prova i protagonisti.

