Alessia Fabiani, chi è e carriera dell’attrice: in tv sin da bambina

Alessia Fabiani sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai1 assieme ai suoi figli, i gemelli Kim e Keira, nati dalla relazione con l’ex compagno Fabrizio Cherubini. Ex modella, attrice e showgirl celebre sul piccolo schermo, è nata a L’Aquila nel 1976 e nel corso della sua infanzia ha vissuto la separazione dei suoi genitori, dolorosa sì ma non troppo. “I miei sono separati da quando avevo 3 anni ma non ho mai sofferto molto questa cosa, perché non mi è mai mancato nulla. Mia mamma è una donna straordinaria”, aveva raccontato ospite sempre della Balivo lo scorso maggio.

La carriera professionale di Alessia Fabiani inizia da bambina, quando interpreta il ruolo della figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo nella sit-com Orazio. Successivamente si avvicina al mondo della moda e della televisione, trionfando nel concorso di bellezza Mediaset Bellissima nel 1994 e conducendo l’edizione successiva al fianco di Alberto Castagna.

Alessia Fabiani: il boom come letterina a Passaparola e le esperienze da attrice

Dopo i primi sprazzi di notorietà televisiva, Alessia Fabiani viene chiamata come letterata del programma di Paolo Bonolis Il gatto e la volpe nel 1997; il vero e proprio boom arriva però nel 1999, quando Gerry Scotti la ingaggia come una delle Letterine del suo storico game show Passaparola, ruolo che ricopre sino al 2002. L’attrice e showgirl è ormai lanciatissima nel mondo televisivo; nel 2003 diventa tronista a Uomini e donne, nel 2006 è invece una delle concorrenti de La fattoria.

Molteplici anche le esperienze da attrice: il debutto in teatro arriva nel 2003, nel periodo di massima notorietà, dedicandosi poi agli spettacoli teatrali dal 2013 sino ad oggi. Di mezzo c’è anche qualche esperienza sul grande schermo, come la partecipazione nel 2018 al film Loro di Paolo Sorrentino, dove ha ricoperto un ruolo sul set.

