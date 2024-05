Alessia Fabiani, chi è e carriera dell’ex Letterina di Passaparola/ Dalla moda alle esperienze d’attrice

Alessia Fabiani, chi è la showgirl ed ex Letterina di Passaparola

Alessia Fabiani è una celebre attrice e showgirl e oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Nata a L’Aquila, classe 1976, inizia a farsi strada nel mondo della moda e della televisione vincendo nel 1994 il concorso di bellezza Bellissima e conducendolo, l’anno successivo, in coppia con Alberto Castagna. Inizia così la sua carriera su Mediaset che l’ha portata a partecipare a diversi programmi tv: nel 1997, per esempio, ha preso parte al varietà di Paolo Bonolis Il gatto e la volpe.

Ma il vero e proprio successo arriva nel 1999 quando viene arruolata a Passaparola, il game show di Gerry Scotti, nelle vesti di Letterina. Nel corso della sua carriera è stata tronista a Uomini e donne nel 2003 ma anche attrice, debuttando in teatro nello stesso anno nel musical Finalmente mi sposo insieme a Nadia Rinaldi. Nel 2006, a seguire, ha partecipato al reality show La fattoria, mentre nella stagione 2006/07 si è avvicinata al mondo dello sport lavorando come showgirl nel programma Guida al campionato, a tema calcistico.

Alessia Fabiani e la carriera tra tv e cinema

Alessia Fabiani dal 2013 in poi si è dedicata principalmente all’attività di attrice a teatro ma, nel corso della sua carriera, ha recitato anche su alcuni set televisivi e cinematografici. Sul piccolo schermo è stata diretta da Carlo Vanzina nel film del 2007 Piper, dove ha avuto una breve apparizione. Inoltre ha recitato una piccola parte in un episodio di Distretto di Polizia nel 2010 e un Cameo nel film TV di Pupi Avati Un matrimonio del 2014. Sul grande schermo è stata invece diretta da Paolo Sorrentino in Loro, del 2018.

Tantissime anche le partecipazioni televisive di Alessia Fabiani in carriera. Negli ultimi anni, in particolare, è stata arruolata nello show di Canale5 All Together Now come giurata del muro, prima nella versione tradizionale del programma e poi nella versione “Kids”. Inoltre, nel 2021, è stata ospite nel programma di Rete 4 Dalla parte degli animali.

