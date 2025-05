Tra i protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente Alessia Fabiani, la quale ha già attirato l’attenzione per gli scontri avuti con alcuni dei suoi compagni d’avventura. Ma, andiamo a conoscere meglio la showgirl. Alessia è nata a L’Aquila il 10 dicembre 1976 e, sin da piccola, ha sviluppato una passione per il mondo dello spettacolo. Quando era ancora bambina, ha preso il via la sua carriera recitando al fianco di Maurizio Costanzo e Simona Izzo nella sit-com “Orazio“. Successivamente, nel 1994, ha vinto il concorso di bellezza “Bellissima”, facendosi strada in televisione al fianco di conduttori come Alberto Castagna e Paolo Bonolis.

La grande svolta è arrivata nel 1999, quando è stata scelta per essere una delle celebri “letterine” del game show “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti. Dopo aver lasciato il quiz nel 2002, ha continuato a partecipare a diversi programmi televisivi, tra cui il reality “La Fattoria”. Nel frattempo, poi, ha ripreso gli studi, laureandosi nel 2008 in Scienze dei beni culturali all’Università degli Studi di Milano. Negli ultimi anni, invece, si è dedicata al teatro, ricevendo nel 2016 il “Premio Cività dei Marsi”.

Per quanto riguarda la vita privata, Alessia Fabiani ha avuto un’importante relazione con Francesco Oppini nei primi anni 2000. Successivamente, si è legata all’imprenditore Fabrizio Cherubini, con il quale è convolata a nozze nel 2008. Insieme, hanno avuto due gemelli: Kim e Keira, il 3 novembre 2012. Tuttavia, la relazione è finita nel 2017 nel peggiore dei modi. Difatti, nel 2016, la showgirl ha denunciato l’ex marito per presunti maltrattamenti e violenze domestiche. Dopo aver ricevuto l’assoluzione, Cherubini ha accusato la donna di falsa testimonianza, portando ad un’indagine nei confronti dell’ex moglie.

Da allora, non sono emersi ulteriori dettagli riguardo la vicenda. Attualmente, Alessia vive a Roma insieme ai figli e si dedica principalmente al teatro, com’è possibile notare dal suo profilo Instagram. Nel 2025, ha deciso di mettersi alla prova partecipando all’Isola dei Famosi come naufraga. Nel reality, si è subito fatta notare litigando con Antonella Mosetti. Quest’ultima, dopo non essere stata salvata dall’amica di vecchia data, l’ha accusata di volerla usare per “tornare in auge”, confessando di essersi sentita pugnalata alle spalle.