A L’Isola dei Famosi prenderà parte anche Alessia Fabiani, showgirl e attrice molto attiva negli anni Novanta e Duemila. Originaria de L’Aquila, dove è nata nel 1979, ha cominciato la sua carriera da bambina, partecipando alla sit-com Orazio, dove interpretava la figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Da quel momento è dunque partita la sua carriera nel mondo della televisione che l’ha portata, a sedici anni ovvero nel 1994, a lavorare anche come modella, dopo aver vinto l’edizione di quell’anno del concorso di bellezza della Mediaset, Bellissima. Dopo aver ottenuto il primo posto al concorso, ha cominciato a lavorare con un’agenzia di moda, arrivando a condurre diverse trasmissioni sempre di moda.

Ha fatto, tra le altre cose, anche la letterata nel programma “Il gatto e la volpe” di Paolo Bonolis. Più avanti è stata protagonista di diversi calendari sexy, mentre nel 2006 ha partecipato al reality show La Fattoria. È stata attiva, inoltre, anche nell’ambito della tv dello sport: ha lavorato come showgirl sia in Pressing Champions League che nel programma Guida al campionato. Nonostante la sua carriera nel mondo della tv e del cinema, Alessia Fabiani ha continuato ad inseguire anche le sue passioni al di là della tv, come quella dell’arte. Si è infatti laureata, nel 2008, in Scienze dei beni culturali a Milano.

Alessia Fabiani, chi è: il teatro dopo la televisione

Alessia Fabiani, negli ultimi anni, si è dedicata al teatro. Dopo aver abbandonato il mondo della televisione, infatti, ha scelto di essere più attiva sul palco. Ha preso parte, infatti, a diversi spettacoli in giro per l’Italia mentre su internet ha gestito un blog di moda. Ora è pronta a tornare in televisione con L’Isola dei Famosi, dopo tanti anni di assenza dal mondo della televisione. Una nuova avventura per l’ex showgirl, che dovrà sfruttarla al massimo per tornare in auge.