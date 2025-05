Non si placano le voci che vedrebbero Alessia Fabiani e Dino Giarrusso particolarmente complici a L’Isola dei Famosi 2025. Anche se la concorrente è stata eliminata, i fan non si arrendono alla smentita arrivata dai diretti interessati, che hanno dichiarato di essere solo amici e che quella lunga chiacchierata notturna è stata solo frutto di una bella confidenza a cuore aperto. In puntata Veronica Gentili ha mandato in onda il video in cui entrambi si abbracciano lasciandosi andare ad una speciale buonanotte, con un “abbraccio e un bacio“, spiega Alessia Fabiani.

Dopo che in trasmissione è uscita la notizia, Dino Giarrusso si è precipitato per chiarire la sua posizione: “Una sera c’è stata una discussione emotivamente molto forte, abbiamo parlato delle nostre famiglie e delle nostre vite, quindi emozionante“, ha dichiarato, dicendo che quella conversazione ha smosso qualcosa dentro di lui e che quindi si è lasciato andare con un forte abbraccio: “però non più di questo“, precisa. Anche Alessia Fabiani ha detto la sua spiegando di aver trovato in Dino un compagno di viaggio molto importante.

All’Isola dei Famosi 2025 si attende quasi disperatamente un flirt da parte dei concorrenti, in particolare si è accesa la lampadina nei fan dopo aver visto Alessia Fabiani e Dino Giarrusso, visti conversare tutta notte in modo affettuoso: “Si parla di tutto, mi stava raccontando anche della sua famiglia e dei suoi bambini e io gli stavo raccontando della mia“. In più, Dino ha messo a tacere i rumor facendo presente al pubblico che lui è un uomo sposato e che ama sua moglie. “Anche il mio cuore è impegnato”, gli ha risposto la Fabiani. Ma il pubblico non si rassegna, come se fosse ‘obbligatoria’ la nascita di una coppia all’interno del reality. Addirittura, Simona Ventura e tutto il web sembravano ad un certo momento convinti che tra Alessia Fabiani e Dino Giarrusso fosse nata un’attrazione incredibile. Eppure, non è così. Voi ci credete?

