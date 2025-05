Alessia Fabiani è tornata alla sua vita di tutti i giorni dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi, la showgirl ha rilasciato le prime parole dopo aver concluso il suo percorso nel programma di Canale Cinque. Niente da fare dunque per chi sperava di vederla ancora proseguire il percorso nel programma di Canale Cinque, l’ex letterina di Passaparola:

“Ho appena finito la mia avventura a L’Isola dei Famosi, sono stati dei giorni intensi ricchi di emozioni e di cose che ho imparato nuove. Ho scavato dentro ai miei sentimenti, dentro al mio cuore e alla mia anima, sono piena di risorse e non vedo l’ora di portarle a casa. Non vedo l’ora di tornare a casa e abbracciare i miei figli, i miei amici. Ci vediamo prestissimo in studio” le parole di Alessia Fabiani che dunque aspetta di poter abbracciare i fan che in questi mesi le hanno mostrato tanta fiducia.

Alessia Fabiani e l’addio all’Isola dei famosi: cosa accadrà adesso

Il percorso in Honduras di Alessia Fabiani è durato poche settimane, ma il tempo si è rivelato sufficiente per la showgirl per riuscire a comprendere tutto quello che un’esperienza forte come questa può trasmetterti. Alessia Fabiani presto sarà in studio e riprenderà pieno possesso anche dei social, dove potrà rivelare altri dettaglio sull’esperienza vissuta all’Isola dei famosi in queste settimane.

Negli ultimi giorni della sua avventura all’Isola dei famosi, Alessia Fabiani ha ammesso: “Da sola è dura, voglio tornare a casa”. Così, si conclude l’avventura di Alessia al reality “L’isola dei Famosi”. “Sono felice di tornare dai miei figli”.

