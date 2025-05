Alessia Fabiani ha un nuovo compagno attualmente?

Per la modella e showgirl Alessia Fabiani è tempo di godersi l’avventura all’Isola dei famosi. Parliamo di uno dei volti Italiani più apprezzati, che ha trovato il successo grazie all’avventura come letterina a Passaparola, in passato è spesso finita in cima ai gossip.

Per Alessia Fabiani è adesso tempo di godersi una nuova pagina di vita, dopo che in passato ha vissuto anche un matrimonio, poi finito male con Fabrizio Cherubini, i due si sono conosciuti a Roma a una cena organizzata da amici comuni, poi è arrivato il matrimonio e nel 2012 i figli, i gemelli Kim e Kaira: “Fabrizio è stata una persona molto importante, è il padre dei miei figli” ha detto a riguardo Alessia Fabiani riconoscendo l’importanza dell’uomo nella sua vita. Per Alessia Fabiani si sono riaccesi i riflettori del gossip, con i fan che cercano di capire il suo cuore è tornato a battere o attualmente non è occupato.

Alessia Fabiani e le relazioni passate

Nei primi anni 2000 l’ex velina di Striscia la notizia finì sui giornali di gossip per via della sua relazione con Francesco Maria Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Poi, qualche anno già tardi è arrivato Fabrizio Cherubini, con il quale però la donna ha vissuto un matrimonio finito male, addirittura tra le aule dei tribunali, una pagina bella che con il tempo si è macchiata fino a divenire tossica.

“Io di Fabrizio sono stata molto innamorata, è stata una storia bellissima, almeno all’inizio, prima che lui diventasse aggressivo” ha raccontato in una vecchia intervista l’ex letterina che adesso spera di riuscire a trovare la serenità anche sotto quel punto di vista. Della sua vita privata oggi non si sa molto, con Alessia Fabiani che ha scelto la strada della riservatezza.

