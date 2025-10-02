Alessia Fabiani, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato la sua esperienza tutt’altro che felice con la chirurgia estetica.

Un tema che spesso viene portato al centro dell’attenzione a La Volta Buona è la chirurgia estetica, soprattutto nel merito dei rischi quando non c’è una scelta ponderata sia dal punto di vista clinico che personale. Nel corso della puntata odierna ha partecipato alla discussione anche Alessia Fabiani che, suo malgrado, ha dovuto fare i conti non solo con un incidente in giovane età ma anche con un intervento finito male per ovviare semplicemente ad un piccolo difetto derivante da quella caduta in modo a 20 anni.

“Avevo una asimmetria nel labbro; era più sottile, il sorriso non era armonico. Da questo lato è rimasto questo materiale, questo filler che ho messo; non mi avevano detto però che non si sarebbe riassorbito, è una sorta di silicone”. Inizia così il racconto di Alessia Fabiani che da allora vive un vero e proprio calvario. “Il mio gonfiore è purtroppo un residuo di ciò che sto cercando di togliere senza far un vero e proprio intervento perchè dovrei tagliare.

Alessia Fabiani a La Volta Buona: “Sono molto spaventata, sono un po’ agofobica e…”

Proseguendo nel suo racconto, Alessia Fabiani ha spiegato come potrebbe risolvere il problema con un intervento di chirurgia estetica; l’idea, però, non incontra la sua serenità. “Io sono molto spaventata, non avendo fatto molto sono un po’ agofobica: ho paura della chirurgia estetica. Vado avanti con un laser…”. In virtù della sua storia personale, la showgirl – ospite a La Volta Buona – ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti coloro che pensano di ricorrere ai ritocchini: “Ad oggi c’è un danno e il mio monito alle donne e alle ragazze è informarsi; sia sui prodotti che vengono iniettati che sui medici”.