Alessia Fabiani, ex letterina di “Passaparola”, è cambiata nel tempo ma resta sempre riconoscibile: le foto prima e dopo mostrano una trasformazione senza eccessi.

Chi era adolescente o poco più nei primi anni Duemila se la ricorda bene: Alessia Fabiani, capelli castani, sorriso sincero e uno stile acqua e sapone che la rendeva familiare, quasi una ragazza della porta accanto.

Nicolò Filippucci finalista ad Amici 24?/ 'Sabotato' dalla giuria, il pubblico protesta: "Vincitore!"

Il suo volto spiccava tra le “letterine” di Passaparola, il quiz show cult condotto da Gerry Scotti, diventato una sorta di trampolino di lancio per molte giovani che cercavano spazio nel mondo dello spettacolo.

Alessia Fabiani prima e dopo, quali sono i ritocchi

Alessia, però, non era solo un bel viso in TV. Dietro a quella presenza leggera e spontanea, c’era una donna ambiziosa, determinata a restare, anche quando le luci dei riflettori iniziavano a calare.

Trigno finalista di Amici 24?/ Web diviso: "Non lo merita". Ecco perché invece può farcela

Infatti, dopo l’esperienza televisiva, Alessia Fabiani ha saputo reinventarsi. Nel 2012 è diventata mamma di due gemelli, un evento che ha inevitabilmente cambiato le sue priorità. Da quel momento, ha scelto di rallentare la sua attività sul piccolo schermo per dedicarsi prima di tutto alla famiglia e poi al teatro, una passione vera, coltivata con impegno. La scena teatrale le ha offerto l’opportunità di esprimersi in modo diverso, più profondo, lontano dalle logiche televisive del personaggio.

Nel frattempo, però, come capita spesso a chi è stato sotto i riflettori, l’immagine di Alessia Fabiani ha continuato a suscitare interesse. Soprattutto perché, con il passare degli anni, è evidente che anche lei ha fatto qualche scelta estetica. Non ha mai finto il contrario. Anzi, è sempre stata piuttosto trasparente nel riconoscere di essersi sottoposta a qualche ritocco. Le foto prima e dopo lo confermano: il viso appare più definito, le labbra leggermente più voluminose, la pelle più distesa. Ma nulla di eccessivo, nulla che la renda irriconoscibile.

American Sniper, Rete 4/ Trama e cast del film di Clint Eastwood con Bradley Cooper, oggi 10 maggio 2025

La trasformazione di Alessia Fabiani

Senza ombra di dubbio, il cambiamento c’è stato. Però è un’evoluzione più che una rivoluzione. Alessia Fabiani oggi ha un aspetto più maturo, com’è naturale che sia. Non ha cercato di inseguire ostinatamente l’immagine di sé a vent’anni, e questo va detto. Qualcuno ha ipotizzato che, oltre alle labbra, possa aver fatto qualche filler o trattamento per la pelle, ma sono ipotesi che restano tali, perché i segni del tempo ci sono e non sembrano essere stati cancellati a forza di bisturi. Semmai, si intravede il tentativo di curarsi, di piacersi, senza esagerare.

C’è anche da dire che il rapporto con il proprio aspetto, per chi lavora o ha lavorato in TV, è un equilibrio delicato. Alessia non è stata immune a questa pressione, però sembra aver trovato una sua misura. Il pubblico che la segue da anni, in fondo, continua a riconoscerla proprio per questa coerenza: è cambiata, certo, ma senza stravolgere l’essenza di chi era.

In definitiva, la trasformazione di Alessia Fabiani racconta qualcosa di più grande: il passaggio dal ruolo di starlette televisiva a donna adulta, madre, attrice. Un percorso che, tra alti e bassi, si è mosso in modo coerente con la sua personalità. E che oggi la mostra diversa, sì, ma mai finta.