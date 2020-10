Alessia Fabiani sbugiarda Francesco Oppini/ “Non mi ha lasciata lui, la Parietti..”

Alessia Fabiani accende la miccia nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Oppini. Quest’ultimo, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello VIP, ha raccontato di essere stato “innamorato perso” della showgirl, con cui ha condiviso una storia importante. Lui aveva solo diciannove anni, lei ventisei ed era nel pieno della sua popolarità. “Mia mamma (Alba Parietti, ndr) voleva proteggermi e quindi ero tra due linci”, ha raccontato il concorrente in quest’esperienza al Grande Fratello VIP, scatenando una reazione da parte della stessa Alessia Fabiani. In una intervista rilasciata a “Cosa succede in città” di Radio Cusano Campus, la modella ha spiegato: “Ormai sono passati venti anni. Mi fa piacere che abbia ancora questa memoria. Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me. Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che io gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, io non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica alle rose. Sul rapporto con Alba Parietti dico non è vero che era brutto, io e lei avevamo davvero un bel rapporto”. Non sono mancate quindi le stoccate della Fabiani, che si ritiene stranita dalla versione offerta da Francesco Oppini: “Mi fa strano che lui aveva sempre detto che lui non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA