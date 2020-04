Alessia Ferrante/ Morta la figlia di Renzo, responsabile giovanili del Bisceglie

Grave lutto per Renzo Ferrante, attuale responsabile del settore giovanile del Bisceglie, club pugliese che milita in Serie C. E’ infatti scomparsa sua figlia Alessia Ferrante ad appena 37 anni di età, per cause naturali. Questo il comunicato del club che rende nota la triste notizia della morte di Alessia Ferrante: “L’ A.S. Bisceglie Calcio porge le più sentite condoglianze a mister Renzo Ferrante, per la perdita improvvisa della cara figlia Alessia. A Renzo, bandiera storica del calcio biscegliese e dirigente responsabile del nostro settore giovanile, va il nostro più grande abbraccio”.

RENZO FERRANTE: LA CARRIERA DA CALCIATORE DEL PADRE DI ALESSIA

Lorenzo Ferrante, meglio noto come Renzo, è nato proprio a Bisceglie il 1° febbraio 1959. Da calciatore fu centrocampista e per un paio di stagioni dal 1979 al 1981 giocò anche in Serie A, con la maglia dell’Avellino che lo aveva acquistato appunto dal Bisceglie, squadra nella quale Ferrante è cresciuto e nella quale tornerà poi anche nella parte finale della carriera. Lo ricordiamo poi anche in Serie B con le maglie di Lecce e Arezzo, in Serie C1 invece con Salernitana e Livorno. Oggi purtroppo è il momento del lutto per la tragedia della morte della figlia Alessia Ferrante.



