Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ “E’ il vincitore come persona e concorrente”

Alessia Costantino è la fidanzata di Davide Silvestri. Dopo essere entrata a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip, la ragazza fuori dalla casa è intervenuta ai microfoni di Casa Chi per parlare delle dichiarazioni del fidanzato tagliato fuori, almeno al momento, dalla finale. Il pubblico da casa, infatti, chiamato a votare per il primo finalista del GF VIP ha scelto Delia Duran, ultima arrivata nella casa. “È stato un momento a caldo” – ha detto la Costantino commentando la reazione di Davide – “credo sia un po’ arrabbiato e un po’ deluso perché la storia Delia, Alex e Soleil ha appassionato il pubblico italiano e per questo motivo ha deciso di portare avanti la donna”.

Biagio D'Anelli torna al GF Vip per Miriana?/ Lei svela: "C'è un segno del destino"

Non solo, la fidanzata ha anche aggiunto: “oramai siamo al traguardo e di spingere con le sue ultime forze perché sappiamo quello che ci siamo detti e non deve perdere di vista il suo focus e lui è comunque un vincitore, come persona e come concorrente”.

Alessia Costantino, fidanzata di Davide Silvestri: fuori dalla casa il matrimonio?

Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri, ha parlato anche di alcuni vipponi soffermandosi su un aspetto importante. “Dai modi che ho visto, mi sarei un po’ scontrata per le mancanze di rispetto che hanno avuto nell’aiutarsi nelle faccende. Anche se non avrei cercato uno scontro, sono come Davide, perchè non porta a nulla” – ha detto Alessia che fuori dalla casa attende il suo grande amore.

Barù, Soleil e Davide attaccano Jessica Selassié/ "E' studiata e calcolata su tutto"

Proprio nella casa del GF VIP, Davide le aveva fatto una bellissima dichiarazione d’amore: “sei la donna più bella del mondo, non vedo l’ora di vederti e di dirti una cosa importantissima che non ho mai detto. Ti amo!”. Chissà che una volta usciti dalla casa non possano davvero pensare al matrimonio!

LEGGI ANCHE:

Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ "Tradimenti? Non solo, una volta mi ha..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA