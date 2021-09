Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ L’attore: “ci siamo conosciuti a novembre”

Chi è Alessia la fidanzata di Davide Silvestri?

Alessia è la fidanzata di Davide Silvestri, il concorrente del Grande Fratello Vip 2021. L’attore è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato alla soap di successo “Vivere” dove prestava il volto al personaggio di Marco Falcon, ma anche per essere il cugino di Kekko Silvestre dei Modà essendo i padri fratelli. L’attore dopo un lungo periodo di silenzio è tornato alla ribalta entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dove ha deciso di rimettersi in gioco. Una ritrovata popolarità che ha acceso i riflettori e la curiosità anche sulla sua vita privata e sentimentale. Davide Silvestri ha una fidanzata? Dopo la fine della relazione con la psicologa Valentina Mangili, Davide ha ritrovato la serenità tra le braccia di Alessia di cui non si conosce nulla.

A confessare qualcosa sulla sua attuale fidanzata è stato proprio Davide Silvestri all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attore, infatti, si è lasciato andare con Manila Nazzaro parlando proprio di Alessia e delle difficoltà che ha nell’aprirsi confessandole i suoi sentimenti.

Davide Silvestri e la fidanzata Alessia: “non le ho mai detto ‘ti amo’”

“Io ho un’immagine che cozza tantissimo con quello che ho dentro” – ha detto Davide Silvestri che nel corso di questi anni si è creato una corazza dopo aver vissuto una serie di delusioni personali che l’hanno segnato. Poi Davide ha confermato di essere fidanzato e follemente innamorato della sua Alessia, ma di non essere ancora riuscito a dirlo. “Non abbiamo una data, ci siamo conosciuti a novembre ma non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno!” ha rivelato con un velo di malinconia. Allora Manila Nazzaro gli ha chiesto se avesse questa difficoltà ad aprirsi anche nelle precedenti relazioni, ma l’attore ha spiegato che in passato riusciva a dirlo, ma che con Alessia è tutto completamente diverso. “Prima si, è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola” ha precisato l’attore. Chissà che nella casa del GF VIP 6 non possa ricevere una bella sorpresa proprio dalla sua fidanzata Alessia superando così questa sua difficoltà nel confessarle tutto il suo amore!

