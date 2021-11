Alessia, fidanzata di Davide Silvestri/ L’incontro al GF Vip dopo 2 mesi “Il ti amo…”

Sarà una serata ricca di sorprese per Davide Silvestri. La nuova diretta del Grande Fratello Vip 2021 vedrà per l’attore un momento molto commovente perché entrerà nella Casa la sua fidanzata Alessia. La ragazza non ama i riflettori, motivo per il quale il gesto di questa sera è ancora più importante. Davide, dal canto suo, non si aspetta che Alessia arrivi addirittura nella Casa, anche se il suo pensiero nei suoi confronti è costante.

È proprio parlando di Alessia che Davide è arrivato a fare una confessione che ha lasciato i compagni piuttosto sorpresi. L’attore ha raccontato di non riuscire a dire alla sua compagna di amarlo, motivo per cui “mi vergogno”, ha poi ammesso, chiacchierando in Casa. Questo blocco potrebbe essere oggetto di discussione proprio nel corso della diretta del Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri incontra la fidanzata Alessia al Grande Fratello Vip: nuove lacrime in diretta?

D’altronde, Alfonso Signorini l’ha anticipato nel collegamento fatto durante la striscia del daytime del Grande Fratello Vip che precede la puntata: “Davide è una persona molto riservata nei suoi affetti e nei suoi sentimenti, però ha confessato ai suoi amici che non è mai riuscito a dire ti amo alla sua fidanzata.” Questa sera potrebbe dunque essere l’occasione perfetta per fare questo passo e farlo anche in modo plateale: davanti a tutta Italia. Sarà interessante scoprire quale sarà la reazione del concorrente che solo alcuni giorni fa è scoppiato in lacrime di fronte al videomessaggio di suo padre.

