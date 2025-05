Diamo a Cesare quel che è di Cesare, direbbe qualcuno. Infatti, alla ballerina di Amici 24 Alessia Pecchia è stata fatta una sorpresa non da poco in seguito alla finale, dove purtroppo non è riuscita ad alzare la coppa della vittoria. Il vincitore è stato infatti Daniele Doria, il quale è arrivato primo seguito da Trigno per la categoria canto. Nessuno però riesce a dimenticare la bravura della ballerina e campionessa di latino americano che durante tutto il percorso ha sempre conquistato sia la giuria che il pubblico, incantato dalla sua passione per il ballo e dal suo sorriso sempre presente anche durante i momenti più difficili.

Oltretutto, Alessia Pecchia è stata protagonista insieme a Chiara e Trigno di una storia d’amore nata all’interno del talent di Maria De Filippi, quella con Luke, cantante famoso per la sua hit “Parigi in motorino”. Chiaramente, dopo Amici 24 le occasioni per sfondare nel mondo dello spettacolo sono tantissime e ogni ballerino e cantante arrivato in finale riceve delle proposte da parte del mondo della musica o della danza. Ad esempio, Alessia parteciperà all’evento di Roberto Bolle a Milano intitolato “One Dance“, diventando ospite d’onore dell’étoile. In quel momento ballerà insieme a Mattia Zenzola, anche lui ex vincitore del programma.

Alessia Pecchia a Ballando con le Stelle? Il gesto social della coreografa

Non solo, dato che la ragazza non ha ricevuto borse di studio dopo il programma, Maria De Filippi le ha chiesto di diventare una ballerina professionista per la prossima stagione del talent e lei non ha potuto che dire un grande sì. Ma non finisce qui, per Alessia Pecchia le buone notizie continuano dato che una grande ballerina e insegnante si è fatta sentire dichiarandosi stupita dalla bravura di questa ballerina che si è sempre dimostrata tenace durante tutto il percorso. Si tratta di Carolyn Smith, la quale ha messo un like sotto una foto di Instagram della ragazza segno che probabilmente a breve riceverà una proposta anche da Ballando con le Stelle, programma di cui fa parte la celebre coreografa. In effetti non sarebbe la prima volta che qualcuno uscito dal talento di Amici si sposti in Rai per mostrare tutta la sua bravura.