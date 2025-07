Alessia Gioffi si è mostrata letteralmente affranta sui social dopo la messa in onda della maratona-omaggio di ‘Non è la Rai’.

Doveva essere una serata speciale, 5 ore in compagnia di una maratona di ‘Non è la Rai’; storico format ideato da Gianni Boncompagni. L’omaggio è stato trasmesso ieri, 6 luglio 2025, su Mediaset Extra; ma quel momento speciale, per un ex protagonista, ha invece rinnovato un dolore e una sorta di trauma con il quale – come da lei raccontato – convive da sempre. Stiamo parlando di Alessia Gioffi, tra i volti iconici di ‘Non è la Rai’ e tra coloro che non vedevano l’ora di godersi le 5 ore in compagnia della trasmissione cult. “Ero felice, gasata… E invece non mi hanno fatta vedere in 5 ore di programma se non con qualche inquadratura veloce”.

Una reazione affranta quella di Alessia Gioffi – come racconta Coming Soon – che sui social si è lasciata andare ad un toccante sfogo in allegato ad una sua foto che la ritrae sommersa dalle lacrime. L’ex volto di Non è la Rai sperava forse di rivedere i momenti vissuti da protagonista, le emozioni provate in prima persona; la maratona di 5 ore andata in onda ieri su Mediaset Extra pare però che non le abbia dato spazio, alimentando così un dolore particolarmente vivido ed evidente. “E’ da una vita che provo questa sensazione, mi hanno sempre tolta… Sapete cosa vuol dire sentir dire dalla propria mamma: ‘Ti hanno di nuovo esclusa?’ Fin da piccola eri diversa, ti allontanavano sempre’…”.

Alessia Gioffi ‘esclusa’ dalla maratona di Non è la Rai: “Grazie Mediaset, a buon rendere…”

Per Alessia Gioffi rivedere i momenti più iconici di Non è la Rai grazie all’omaggio di ieri è stato un ritornare sui demoni del passato, un momento che piuttosto che evocare ricordi felici ha invece rievocato quelle sensazioni spiacevoli che a suo dire l’accompagnano, ingiustamente, da sempre. “Sono sempre stata esclusa ma Dio mi ha scelto per altri scopi” – ha spiegato – “Ho dovuto imparare fin da piccola cosa vuol dire l’abbandono, il bullismo, l’essere diversi”. In conclusione, non è mancata una sottile stoccata alla rete: “Grazie Mediaset, davvero un ottimo lavoro, a buon rendere”.