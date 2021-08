Alessia, Giulia e Rocco, figli Claudio Amendola/ Lui: “l’ultimo è il più fortunato”

Alessia, Giulia e Rocco sono i figli di Claudio Amendola, l’attore romano di tantissimi film e fiction di successo. L’attore è papà di tre figli: le prime due nate dal matrimonio con Marina Grande e l’ultimo dall’amore con Francesca Neri. Dal 1983 al 1997 l’attore è stato sposato con Marina Grande, la madre delle sue figlie Alessia e Giulia. La prima è nata nel 1984 quando Amendola aveva soli 21 anni e l’attore durante una intervista ha raccontato che la primogenita è nata prematura a circa 6 mesi e mezzo. Una gravidanza non facile, visto che Alessia ha rischiato di morire poco dopo il parto. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto ed oggi Alessia è una donna di 36 anni e assomiglia tantissimo alla madre Marina. La figlia di Amendola ha seguito le orme di nonno Ferruccio visto che lavoro nel mondo del doppiaggio. La seconda figlia è Giulia Amendola nata nel 1989. A differenza della sorella, Giulia si è fatta notare nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni spot televisivi di successo.

Claudio Amendola e i figli: “Rocco ha trovato un papà più maturo”

Dopo Alessia e Giulia, Claudio Amendola è diventato papà per la terza volta di Rocco Amendola nato dall’amore con la collega Francesca Neri. Oggi il ragazzo ha 21 anni, un compleanno particolare visto che l’ha celebrato durante la quarantena per via del lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus. Proprio come il papà, Rocco è un grandissimo tifoso della Roma. Durante l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, l’attore romano ha parlato proprio dei tre figli e del rapporto che ha con loro precisando: “dei miei tre figli, Rocco è il più fortunato perché ha trovato un papà più maturo. Con lui ho saputo dire qualche no. Ai miei nipoti invece permetto tutto. Sono un nonno pazzo di loro che si gode il non avere le responsabilità dei genitori. Il primo giorni di apertura dopo il lockdown, sono andato a pranzo al ristorante e poi sono andato a trovare i nipoti”.

