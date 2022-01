Alessia ha perdonato Giovanni dopo C’è posta per te?/ Su Facebook scrive “Vedova”

Si chiama Alessia Quarto la protagonista più discussa della prima puntata di C’è posta per te 2022. La sua è stata la seconda storia raccontata da Maria De Filippi su Canale 5 in questo primo sabato della nuova edizione e ha tenuto tutti incollati allo schermo. Giovanni, il suo ormai ex marito, l’ha tradita con sua cugina più volte e, a C’è posta per te, ha cercato di chiederle perdono e rimettere insieme i cocci della loro storia.

Un’impresa impossibile che, infatti, tale è rimasta anche alla fine dell’incontro. Alessia, infatti, ha chiuso la busta, decisa a non perdonare Giovanni e tornare con lui. Ma cos’è accaduto dopo l’incontro a Canale 5? Giovanni ha avuto l’occasione che sperava, ovvero quella di avere un confronto privato, occhi negli occhi, con Alessia?

Ecco cos’è successo tra Giovanni e Alessia dopo C’è posta per te

Sono tanti gli spettatori di C’è posta per te che si chiedono se, alla fine, Alessia abbia deciso di dare quella chance a suo (ex) marito e la risposta a questa domanda sembra arrivare dai social della donna. Su Facebook infatti Alessia ha inserito come status sentimentale “Vedova”. Un messaggio piuttosto forte che chiarisce che, ormai, per Giovanni non sembra esserci alcuna speranza di un ritorno. Alessia non perdona Giovanni e i suoi tradimenti reiterati e oggi preferisce dedicarsi a se stessa, amandosi prima di ogni cosa. Il comportamento della ragazza ha fatto grande breccia nel pubblico di Canale 5: fiumi di complimenti per lei, infatti, sui social.

