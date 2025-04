Alessia e Luk3 fidanzati ad Amici 24: la paura al ballottaggio

Alessia e Luk3 sono a mani basse la vera coppia protagonista di questa edizione di Amici 24. Drammi, baci, litigate e tira e molla, ma sempre con grande passione per via della loro attrazione nata nella scuola di Maria De Filippi. E questo è quello che hanno dimostrato anche nell’ultima registrazione del serale di Amici 24: secondo le anticipazioni di Superguidatv, i due sarebbero finalmente tranquilli a livello sentimentale, anche se sottoposti ad una tensione non indifferente per via della gara del programma di Canale 5.

Ma cos’è successo? A svelarlo è Superguidatv che riguardo ai gossip dell’ultima puntata di Amici svela che Luk3 si trova al ballottaggio e quindi, a rischio eliminazione. Qualcuno – non è stato ancora svelato il nome – chiederà ad Alessia come si sentiva rispetto alla possibilità che Luk3 potesse uscire dalla scuola e lei spenderà bellissime parole nei confronti del fidanzato, dicendo al pubblico di essere sul punto di piangere. Anche lui, durante il Serale, si emozionerà, sia per la probabilità di perdere la sfida e dover abbandonare il talent che per la possibilità di allontanarsi dalla ballerina.

Alessia e Luk3, cambia tutto dopo l’eliminazione di Raffaella

La storia d’amore tra Alessia e Luk3 è stata piuttosto turbolenta, anche se al momento i due sembrano aver trovato una loro stabilità. Poco tempo fa a rompere il loro equilibrio è stata la presenza di Raffaella della quale il cantante si era detto attratto. A “causa” di lei, la coppia ha più volte litigato, soprattutto per l’indecisione continua del ragazzo che spesso finiva per ritrovarsi a flirtare con lei. Oggi Raffaella è stata eliminata, ma allo stesso tempo Luk3 pare aver capito che il suo cuore appartiene ad Alessia e a nessun’altra. Riusciranno ad affrontare questi momenti difficili?