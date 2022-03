Alessia, la fidanzata di Davide Silvestri/ Il primo “Ti amo” è arrivato al “Gf Vip”

L’esperienza al “Grande Fratello Vip” è stata l’occasione per Davide Silvestri per fare conoscere al pubblico alcuni nati meno noti del suo privato, soprattutto ora che erano trascorsi diversi anni dalla sua ultima apparizione televisiva. L’ex protagonista di “Vivere” ha fatto il possibile per essere rispettoso con gli altri concorrenti ed evitare sotterfugi ed è certamente questo uno dei motivi che gli hanno permesso di guadagnarsi l’accesso alla finalissima.

Mamma e papà Andrea, genitori Davide Silvestri/ La malattia e la rinascita: "Sono..."

Pur essendo particolarmente riservato, il 40enne non ha nascosto di essere innamorato e di ritenere quella che è la sua attuale fidanzata, Alessia Costantino, il grande amore della sua vita. I due vivono insieme in Brianza e sembrano essere pronti a fare progetti per il futuro non appena lui avrà concluso questa esperienza.

Davide Silvestri vs Jessica Selassiè/ "Ha sorriso quando Soleil stava uscendo…"

Chi è Alessia Costantino: è lei la fidanzata e il grande amore di Davide Silvestri

Nel corso di questi mesi trascorsi in Casa, Alessia non ha mancato di fare una sorpresa al suo Davide, che è stata ovviamente apprezzata dal fidanzato. I suoi occhi parlavano per lui e lasicavano trasparire quanto fosse forte l’amore che li lega. Questa è stata però l’occasione per fare una cosa che lui non aveva mai fatto prima: esprimerle a parole il suo amore. “Sei la donna più bella del mondo, non vedo l’ora di vederti e di dirti una cosa importantissima che non ho mai detto: ‘Ti amo’”.

Davide Silvestri vincitore Grande Fratello Vip? Ecco perché!/ Un'occasione di…

Il suo sostegno è stato fondamentale anche nel periodo in cui lui era stato “dimenticato” dal mondo dello spettacolo e si è trovato così a reinventarsi. Lui non ha esitato a fare l’operaio per poter avere un guadagno fisso: “Non ha sofferto per essersi allontanato dalla Tv – sono state le parole di Lilì, questo il vezzeggiativo con cui Davide la chiama -. Ha sfruttato questo periodo per trovare un lavoro che raffigurasse la sua passione. Ha studiato un sacco per mettere in piedi il suo grande sogno e ci è riuscito alla grande mettendoci enorme impegno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA