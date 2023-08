Alessia Ligotti cambia look dopo Temptation Island 2023/ La foto scatena il web: “Ha cambiato i connotati”

Il nuovo look di Alessia Ligotti dopo Temptation Island 2023

Chiusa una storia d’amore, la maggior parte delle donne riparte da un nuovo look per aprire un nuovo capitolo di vita ed è ciò che ha scelto di fare anche Alessia Ligotti. Conclusa l’avventura nel villaggio di Temptation Island 2023 che si è terminata con l’addio al fidanzato Federico, Alessia è tornata sui social difendendo l’ex fidanzato dalle dure critiche, ma anche per fare una riflessione su quella che è stata la sua esperienza all’interno della trasmissione e la scelta di mettere un punto alla relazione. Per farlo ha scelto di pubblicate una foto che, però, ha scatenato i commenti dei fan.

Alessia Ligotti, infatti, ha scelto di cambiare la propria immagine dicendo addio al colore di capelli che ha sfoggiato a Temptation Island e scegliendo un colore più scuro insieme ad una nuova piega. Oltre ai capelli ha cambiato anche il make up. I cambiamenti, tuttavia, hanno scatenato i commenti dei followers.

Alessia Ligotti e la foto che ha scatenato il web

Capelli lunghi, mossi e scuri e un make up che esalta i lineamenti del fiso. Appare così nella nuova foto Alessia Ligotti che, tuttavia, è finita nel mirino degli utenti di Instagram. Sono tanti, infatti, i follower che la accusano di aver modificato troppo la foto utilizzando un’apposita app e c’è, invece, chi è convinto che abbia scelto di sottoporsi a qualche ritocchino.

“Già siamo passati al filler?”, chiede una ragazza. “Face app è da denuncia comunque“, aggiunge un’altra. E ancora: “Ha già cambiato i connotati”, “Sicuramente sarà qualche filtro agli occhi e alle labbra”. C’è anche chi la difende: “Quando una donna cambia capelli, vuol dire che ha cambiato vita! Favolosa!”, “Ma trasformata di cosa? Ha fatto un colore diverso ai capelli che le sta benissimo e un po’ di filler alle labbra. Quanto siete pesanti”.

