Alessia Ligotti difende l’ex Federico dopo Temptation Island 2023/ “È una persona che ho amato e che…”

Alessia Ligotti difende l’ex fidanzato Federico dalle critiche dopo Temptation Island 2023

Tra le coppie di Temptation Island 2023, una delle più chiacchierate è stata quella formata da Ale e Federico. Quest’ultimo, sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio dell’amore, ha ammesso di non essere innamorato e di vedere Alessia come una sorella. Delusa e ferita, Alessia ha continuato il percorso nel villaggio chiedendo di non mostrare i suoi problemi a Federico dopo la scelta di quest’ultimo di non presentarsi al falò di confronto anticipato.

Durante il falò finale, Alessia e Federico si sono lasciati dicendosi addio. Una scelta che hanno confermato anche un mese dopo incontrando nuovamente Filippo Bisciglia. Oggi, i due hanno ripreso in mano le rispettive vite tornando anche sui social dove Federico sta ricevendo diverse critiche. A difenderlo, tuttavia, è stata proprio Alessia.

Le parole di Alessia Ligotti per Federico

Di fronte alle critiche che sta ricevendo l’ex fidanzato Federico, Alessia Ligotti è intervenuta con una Instagram Story che è stata poi condivisa dallo stesso Federico sul proprio profilo Instagram. “Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio. Siete stupendi”, ha scritto Alessia.

“Colgo l’occasione per dirvi che, nonostante tutto quello che è successo , mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti”, ha concluso.

