Alessia Ligotti: “Perla Vatiero e Mirko Brunetti? Ecco cosa penso della loro storia”/ “Sono fidanzata”

Grande Fratello 2024, Alessia Lingotti si sbilancia: “Perla e Mirko non torneranno insieme”

Alessia Lingotti è stata una dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e dunque conosce da vicino Perla Vatiero e Mirko Brunetti, al centro del gossip da quando hanno deciso di partecipare al Grande Fratello 2024. Nella Casa i due si era riavvicinati tanto che in molti hanno ipotizzato potesse rinascere un ritorno di fiamma. Il ragazzo, invece, fatta chiarezza dentro di se una volta uscito dal reality di Canale 5, ha deciso di non scegliere nessuno dei due né Perla né Greta Rossetti quest’ultima sua fidanzata per un paio di mesi dopo esserci conosciuti a Temptation Island, lei era una delle tentatrici.

Adesso a dire la sua in un’intervista a Lollo Magazine è intervenuta proprio Alessia Lingotti, anche lei ex volto di Temptation Island che su Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha rivelato: “Da quello che ho visto e vedo tuttora, non credo che torneranno insieme.” E poi ha aggiunto che cosa pensa dell’esperienza di Perla al Grande Fratello 2024: “Ammetto di non seguire molto il GF, ma per quello che ho visto Perla sta facendo un percorso eccezionale e si merita sicuramente di vincere, la reputo una persona vera!”

Alessia Lingotti dopo Federico Viviani volta pagina: "Sono fidanzata con Massimiliano"

Alessia Lingotti ha partecipato a Temptation Island con il suo fidanzato Federico Viviani. Lei si professava innamorata mentre lui, invece, diceva di provare solo del bene. I due hanno chiuso l’esperienza nel viaggio dei sentimenti da single. Durante l’intervista a Lollo Magazine, però, Alessia ha confessato di essere rimasta in ottimi rapporti con Federico. Si sentono spesso ed è una persona su cui può sempre contare. Ed inoltre lo ha anche difeso dicendo che è un bravo ragazzo, diverso da come è apparso a Temptation e per questo le critiche ricevute lo hanno ferito parecchio.

Adesso però, Alessia Lingotti ha voltato pagina ed ha un nuovo fidanzato, Massimiliano. E nell’intervista ha raccontato il loro primo incontro: “Conoscevo Massimiliano di vista da quando avevo 15 anni ma non ci eravamo mai parlati. Grazie ad Instagram ci siamo incontrati e da lì è iniziato tutto. Con lui sto davvero bene, stiamo già parlando di convivenza ed abbiamo dei progetti per il futuro. È stata una sfortuna non averlo incontrato prima.” E la giovane si è sbilanciata sulla sua storia d’amore confessando di sognare una famiglia con il suo nuovo ragazzo nonostante stiano insieme da poco tempo.











