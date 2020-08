Alessia Logli, figlia Roberta Ragusa diventa miss/ “Moda mi unisce a mia madre ma…”

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, ha vinto un concorso di bellezza. Si tratta del “Miss Grand Prix on the web 2020“, che si è svolto nei giorni scorsi a Pescara e in cui la 19enne è risultata la più votata dal pubblico sul web. La ragazza, che ha conquistato soprattutto la giuria popolare, prima della passerella ha risposto a delle domande degli organizzatori, senza entrare nel merito della vicenda personale. La madre è la donna svanita nel nulla nel Pisano la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Per la sparizione è stato condannato, in via definitiva, il padre Antonio Logli a 20 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere.

«Il mondo della moda mi è sempre piaciuto molto ma non avevo fatto nulla di concreto prima per cercare di avvicinarmi al settore», ha dichiarato la giovane a Il Messaggero nell’intervista pubblicata oggi. Alessia Logli ha spiegato che durante il lockdown ha notato questo concorso e ha deciso di parteciparvi. Per lei è stato anche un modo per aprire un capitolo nuovo della sua vita.

ALESSIA LOGLI, FIGLIA ROBERTA RAGUSA “RIPARTO DA QUI…”

«Non voglio essere ricordata solo per il mio passato doloroso, vorrei che si guardasse a me anche per cose belle», ha raccontato Alessia Logli a Il Messaggero. Ma per la figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli sono arrivate anche critiche. «Per me il dolore è un fatto personale, non è qualcosa da mostrare e quando lo si fa è falso». È stata criticata anche per aver mostrato in foto il tatuaggio col nome di sua madre. «Quella foto l’ho messa pure per dire riparto da qui. Non voglio dimenticare il mio passato, ma vorrei che si guardasse avanti».

Ora vuole riflettere bene sul suo futuro, scegliere con attenzione il suo percorso e provare a cercare un lavoro nella moda, senza escludere l’università. «Credo che mi iscriverò alla facoltà di Economia, mi interessa il management e comunque è un tipo di studi che offre tanti sbocchi. Il lavoro da modella è abbastanza incerto. Da quando sono entrata in finale, prima ancora della fascia, mi sono arrivate varie proposte per fare shooting fotografici. Vedremo».

La moda è anche un modo per portare avanti un “gioco” che faceva con sua madre: «Mamma mi permetteva di scegliere da sola i vestiti da indossare. (..) Penso sarebbe stata davvero felice del titolo che ho conquistato. Mi ha sostenuta ogni giorno. Gli abiti mi sono sempre piaciuti, credo di avere preso questa passione dalla mamma. Lei sapeva cucire molto bene, le piaceva. Faceva anche gioielli».



