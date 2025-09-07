Alessia Macari e lo sbarco su OnlyFans: "E' nato tutto per gioco, adesso tornerei al Grande Fratello"

Ricordate la Cioci del primo Grande Fratello Vip? La bella Alessia Macari ha deciso di sorprendere i suoi follower con una curiosa e intrigante novità per i più fedeli dei social. Alessia Macari ha infatti annunciato di aver aperto il suo profilo OnlyFans, un’idea nata in prima battuta per gioco ma che è poi stata cavalcata:

“Come è nata quest’idea di aprire OF? In realtà, si è trattato di uno scherzo, mia cugina e il mio migliore amico mi hanno aiutata ad aprire il profilo perché c’erano tanti siti che rubavano foto dei miei piedi”. E riguardo ai guadagni, Alessia Macari ha confidato: “E’ durato pochissimo e poi abbiamo chiuso. Se ho guadagnato qualcosa? Qualcosa sì, ma niente che mi abbia cambiato la vita“ le parole della showgirl. Adesso il desiderio dell’ex showgirl di Avanti un altro è quello di poter tornare sul piccolo schermo, nella speranza che arrivi qualche chiamata giusta.

Alessia Macari e l’addio alla tv dopo il primo Grande Fratello

Era il 2016 quando Alessia Macari si aggiudicava la vittoria al Grande Fratello, un trionfo che per qualche anno ha garantito popolarità e qualche porta aperta alla modella, che nel frattempo ha messo su famiglia. Sposata con l’ex calciatore Olivier Kragl, i due hanno anche allargato la famiglia mettendo al mondo la piccola Nevaeh nel 2022.

E adesso il grande desiderio di Alessia Macari è quello di tornare in pista dalla porta principale, magari anche al Grande Fratello: “Al Grande Fratello ci tornerei di nuovo anche domani, ne conosco già i meccanismi e questo mi aiuterebbe a vivermi al meglio l’esperienza. Quindi si, rifarei il Grande Fratello”.

