Alessia Macari attacca Valeria Marini: “Falsa e provocatrice”/ Incontro nella Casa?

Alessia Macari e Valeria Marini non si sono mai amate più di tanto, di sicuro non negli ultimi tempi. Nelle scorse ore, infatti, è divampata una polemica a distanza fra la prosperosa ciociara e la bionda showgirl, originata da alcune affermazioni effettuate da quest’ultima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 e imperniate proprio sull’esperienza comune vissuta quattro anni fa nel reality show di Canale 5, vinto proprio dalla Macari davanti a Gabriele Rossi e alla stessa Marini. “Ha vinto Alessia, ma è come se avessi vinto io – ha sottolineato con orgoglio l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori –. Ero la più famosa, tutti me l’hanno detto che ero io la vincitrice annunciata. Sono felice, però, che abbia vinto la ragazza, come si chiamava? Alessia Macari, perché è giovane e aveva bisogno di farsi conoscere, io ho sempre lavorato tantissimo, non mi serviva la vittoria del Grande Fratello Vip”. Dichiarazioni che ricordano da vicino quelle rilasciate da Ultimo in occasione della conferenza stampa successiva alla finalissima del Festival di Sanremo 2019 (“Sono felice per il ragazzo… Mahmood“), anche se in quel frangente il cantautore aveva sottolineato come le sue parole fossero state strumentalizzate dalla sala stampa.

ALESSIA MACARI ATTACCA VALERIA MARINI: “SEI TALMENTE FAMOSA CHE SEI DI NUOVO LÌ”

Alessia Macari ha ascoltato quanto detto da Valeria Marini e non ha minimamente gradito (né digerito) i riferimenti non soltanto alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip, risalente a quasi un lustro fa, ma, soprattutto, il gap di notorietà fra le due rimarcato con forza dalla bionda Valeria. Così, la moglie del calciatore Oliver Kragl ha deciso di esprimere tutta la sua rabbia sui social network, affidando la sua reazione a Instagram: “Io ho difeso sui social Valeria Marini quando è stata insultata nella Casa, ma poi mi sono ricordata che per ben tre volte mi ha chiamato ‘grassa’”. Per rincarare successivamente la dose: “Cosa penso di lei? Che è una falsa e una provocatrice. Lei è tanto amata e al Grande Fratello si ricordano solo di lei… È l’unica donna che dichiara che ama le donne, invece è la prima che le butta giù”. La chiosa finale della Macari è davvero al vetriolo, degna dei migliori haters di Twitter: “Sei talmente famosa che ti tocca riprovarci una seconda volta perché non ci riuscita alla prima“. Non è escluso, a questo punto, che Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 4, di concerto con la produzione decida di favorire un chiarimento all’interno della Casa fra Alessia Macari e Valeria Marini: si prevedono scintille…

