Alessia Macari chi è?/ Da Avanti un altro al GF VIP, il ritorno in tv tra seduzione e sorprese

Chi è Alessia Macari?

Alessia Macari torna in tv dopo aver vissuto un periodo nel dimenticatoio. Lo fa indossando i panni di ‘pupa per una sera’ per Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione Show 2022. Un’occasione ghiotta per rivedere all’opera la ‘cioci’, negli ultimi tempi sempre più lontana dal mondo dello spettacolo, anche a causa della gravidanza e della nuova vita da mamma. Il pubblico ha imparato ad apprezzarla inizialmente grazie al programma di Paolo Bonolis, Avanti un Altro, dove Alessia Macari incarnava alla perfezioni le sue origini italiane.

Curve pericolose e dialetto squillante, così la showgirl si era ritagliata uno spazio importante nella trasmissione di Canale 5. Be presto Alessia Macari si è poi guadagnata una chiamata al Grande Fratello VIP, dove si è consacrata e dove ha raggiunto l’apice della popolarità. Dopo aver preso parte al reality più chiacchierato di Italia, tuttavia, la showgirl si è allontanata dalle luci dei riflettori, per dedicarsi alla famiglia.

Alessia Macari, ritorno in tv grazie a Barbara D’Urso: è ‘pupa per una sera’

Per diversi mesi la ciociara si è goduta il successo ottenuto al Grande Fratello VIP, ma a lungo andare Alessia Macari ha preferito focalizzare le sue attenzioni sulla sua vita privata. Così, gradualmente, ha tralasciato le apparizioni nei salotti televisivi, dando priorità ad altri aspetti e ridimensionando la sua popolarità. Sui social, tuttavia, i veri fan non hanno mai smesso di seguirla, soprattutto nel momento in cui Alessia ha scoperto di essere in dolce attesa e di condividere coi fan una fase della sua vita molto importante. Da pochi mesi, dunque, è nata la sua prima figlia, nata dalla storia d’amore con il calciatore Oliver Kragl, con cui le cose vanno a gonfie vele.

