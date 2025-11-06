Alessia Macari sogna il ritorno al GF Vip: “Sono pronta a rientrare nella Casa". Ecco cos'ha raccontato la famosa Ciociara.

Alessia Macari torna a fare il Grande Fratello Vip? Il suo desiderio svelato a Casa Lollo

Alessia Macari ha un passato molto attivo nel mondo della televisione, in particolare è conosciuta per aver recitato nei panni della Ciociara ad Avanti un altro con Paolo Bonolis. Subito il pubblico si è innamorato della sua simpatia e della sua incredibile bellezza, ma anche per il dialetto ciociaro che padroneggia egregiamente. Qualche ora fa Alessia Macari ha rilasciato un’intervista svelando che uno dei suoi più grandi desideri è quello di rifare il Grande Fratello.

Delitto di Garlasco/ Marchesi: “Marchetto era un signor carabiniere, con lui neanche un furto”

Lei, del resto, aveva vinto il GF Vip e sa bene come si fa a risollevare le dinamiche della casa. “Io spero davvero di tornare nel reality, oggi sono anche maturata e più consapevole“, dice, “sarebbe bellissimo, un po’ di cose oggi che ho 32 anni le ho imparate. Oggi sono pronta e schietta nel parlare“. Alessia spiega anche di aver visto un po’ cambiate le edizioni del reality: “Negli anni passati durava troppo tempo, non si può stare così tanto là dentro“, spiega.

Clizia Incorvaia: altezza, peso, l’ex marito Francesco Sarcina, i figli Nina e Gabriele

Alessia Macari parla del Grande Fratello: “Chi sono i miei concorrenti preferiti di sempre“

“Mi piace tanto la coppia Giulia Salemi e Pretelli“, racconta, “E Clizia Incorvaia con Paolo. Le coppie vere si possono formare ma ci saranno sempre i fidanzamenti finti“, continua Alessia Macari. Alla fine dell’intervista a Casa Lollo parla anche di Barbara d’Urso, che ricordiamo oggi essere a Ballando con le Stelle come concorrente. Secondo Alessia, lei è stata la migliore tra le conduttrici, capace di spaziare dal gossip più puro fino alle notizie di cronaca nera come non riusciva a fare nessun’altra.