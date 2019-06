Alessia Macari e Oliver Kragl a Pomeriggio 5/ Matrimonio e la lite della prima notte

Quello tra Alessia Macari e il calciatore tedesco Oliver Kragl è stato un matrimonio che ha fatto molto discutere. La vincitrice del Grande Fratello Vip e nota “Ciociara” di Avanti un altro sarà oggi a Pomeriggio 5 assieme al suo novello marito proprio per parlarne e mostrare delle immagini esclusive delle nozze al pubblico. D’altronde molteplici sono i motivi per i quali il loro matrimonio ha creato tanto scalpore. Il primo è stata l’assenza del papà della sposa che non ha quindi accompagnato la Macari all’altare. In un’intervista al settimanale Chi, Alessia ha spiegato il perché di questa assenza così pesante: “Volevo mia madre, lei mi ha cresciuto, è la mia vita. – ha ammesso – Oggi mio padre lo perdono ma non ho mai dimenticato i suoi lunghi anni di assenza”.

Alessia Macari e Oliver Kragl: tutto sulla lite dopo il matrimonio

L’altro motivo per il quale il matrimonio tra Alessia Macari e il calciatore tedesco Oliver Kragl tanto ha fatto notizia è per la lite che i due avrebbero avuto dopo durante la prima notte di nozze. Sempre alle pagine del noto settimanale, Alessia Macari ha però smentito: “Ci siamo divertiti come pazzi, come due ragazzi normali. Abbiamo bevuto un pochino, ma nessuno si è mai lasciato o ha distrutto stanze, eccetera“ ha raccontato l’ex gieffina, per poi aggiungere non senza rabbia “Fake news che mi hanno fatto star male. Hanno detto che ci siamo picchiati, che abbiamo distrutto la stanza, tutto falso. – ha detto con grosso rammarico – Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando […]”.

