Alessia Macari e Oliver Kragl a Temptation Island Vip?/ “Per noi è impossibile…”

Alessia Macari intervistata da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio, ha avuto modo di parlare anche dei suoi progetti televisivi, smentendo di potere partecipare con il marito alla seconda edizione di Temptation Island Vip. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha raccontato di avere rifiutato insieme al marito Oliver Kragl per questioni lavorative. La coppia infatti, aveva trovato la proposta particolarmente interessante ma gli impegni del tedesco non hanno permesso che la proposta andasse avanti. Come ben sapete, Oliver è un calciatore professionista e proprio nelle settimane di registrazione del programma, si troverà in ritiro con la squadra di calcio. La showgirl quindi, dovrà guardare il programma da casa in quanto, come da lei stessa confidato, non si perde nemmeno una puntata dei format realizzati dalla casa di produzione di Maria De Filippi. “Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver”, ha confidato nel corso dell’intervista in radio.

Alessia Macari e Oliver Kragl non parteciperanno a Temptation Island Vip

Dopo un periodo passato in Puglia, Alessia Macari e Oliver Kragl si sono ora trasferiti a Benevento, dove l’attaccante giocherà durante la prossima stagione dedicata al campionato di calcio. Temptation Island Vip a parte, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip, vuole affermarsi anche nel mondo della musica. Da poco infatti, ha pubblicato il suo primo singolo – scritto in collaborazione con l’ex di Amici Alessio Bernabei e Mario Fanizzi- dal titolo Cambiamo continente. “Mi sto concentrando molto sulla musica e spero di fare presto Sanremo. A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato una canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta”, ha dichiarato la Macari. Dopo il GF Vip e Tale e Quale Show, Alessia sogna di condurre un programma che possa occuparsi di calcio, oppure qualcosa di informativo e divertente. E sull’Isola dei Famosi dice: “Se non mangio divento cattiva e poi non so fare niente in mezzo alla natura, non so aprire neppure un cocco”.

