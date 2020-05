Alessia Macari e Oliver Kragl/ Primo anniversario di matrimonio a Pomeriggio 5

Pubblicità

È un giorno davvero speciale per Alessia Macari e Oliver Kragl. Solo un anno fa, la showgirl e il calciatore convolavano a nozze in una location da sogno. Oggi, 20 maggio 2020, la coppia festeggia il primo anniversario di nozze. Sui social entrambi hanno dedicato all’altro un messaggio romantico. “Buon primo anniversario @ollikragl, non posso credere che sia passato un anno. Ti amo tantissimo e spero di festeggiare altri 200 anniversari con te” ha scritto Alessia Macari, correlando il post con foto delle loro nozze. A queste è seguito il video di Oliver per sua moglie con tanto di messaggio: “Nostro Anniversario. Amore mio il nostro primo anno da sposi … non ti devo dire tanto – solo che ti amo tanto e spero che abbiamo altri 100 anni avanti di noi”.

Alessia Macari e Oliver Kragl festeggiano il primo anniversario di nozze

Alessia Macari e Oliver Kragl hanno deciso di festeggiare il loro anniversario di matrimonio in modo molto speciale. Oltre ai romantici messaggi postati su Instagram, la coppia sarà in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. D’altronde la conduttrice in passato ha già accolto nel suo studio la coppia di innamorati, che oggi è al loro primo anniversario di matrimonio. Non mancheranno dunque momenti romantici e ricchi d’emozione in questa nuova puntata di Pomeriggio 5. E chissà che non si parli anche di un bambino in arrivo per la coppia.





