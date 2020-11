Alessia Macari: “Fantasmi al Grande Fratello”/ “Anche gli autori mi hanno detto…”

Si torna a parlare di presenze, fantasmi e angeli nello studio di Pomeriggio 5 con tanti ospiti. C’è anche Alessia Macari già in passato protagonista di alcune rivelazioni particolari su episodi vissuti in prima persona. Il primo riguarda suo nonno, morto ormai tempo fa. Alessia ha infatti raccontato: “Io ho visto mio nonno la sera che lui è morto. – e spiega – Lui è morto in Italia e io stavo in Irlanda e stavo venendo al funerale qui in Italia. Io l’ho visto quella sera, mia mamma non mi credeva come tante persone e prima che arrivassi in Italia io le ho detto come era vestito. Quando sono arrivati lui era davvero vestito così e le persone si sono anche un po’ spaventate”. Un episodio sicuramente importante al quale ne sono seguiti però altri.

Alessia Macari e le presenze nella Casa del Grande Fratello: “Ho parlato con gli autori e…”

In diretta a Pomeriggio 5, Alessia Macari racconta di aver vissuto un’esperienza simile anche al Grande Fratello Vip. “Non è l’unica cosa perché mi succedono davvero tante cose. Anche nella Casa del Grande Fratello ho visto una presenza!” ha raccontato a Barbara D’Urso. “Tutti ridevano, io credevo davvero fosse Elenoire che si era svegliata durante la notte perché era bionda, però poi quando siamo usciti dalla Casa siamo andati a cena con alcuni autori e mi hanno detto che non sono la prima persona che vede questa presenza nella Casa.” ha poi aggiunto. Per poi concludere: “Io ho chiesto a loro di riguardare magari il video di quando stavo nella Casa però non mi hanno detto niente. Io comunque sono sicura.”



