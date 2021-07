Alessia Macari incinta ma “Non allatterò”/ Ira social, lei “Chi giudica fa schifo!”

Alessia Macari ha fatto sapere nelle scorse ore che non è intenzionata ad allattare il figlio che porta in grembo, ed è scoppiata la polemica. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché ex “Ciociara” del quiz show si Bonolis, Avanti un Altro, ha annunciato negli scorsi giorni di essere incinta del suo primo figlio. Dal 2019 Alessia Macari è felicemente sposata con il calciatore del Benevento Oliver Kragl ed ovviamente non vede l’ora di avere fra le braccia il suo nascituro, ma come detto sopra, i social sono in subbuglio per via di alcune sue confessioni.

La Macari è notoriamente prosperosa avendo un seno decisamente generoso, e un suo seguace le ha fatto notare su Instagram “Beato il bimbo che dovrai allattare”. Peccato però che questi ha risposto: “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”. Una presa di posizione che non si capisce bene perchè non sia stata condivisa da molti, e soprattutto, ha scatenato l’ira dei social, con numerosi leoni da tastiera che hanno criticato apertamente la scelta del non allattamento.

ALESSIA MACARI CHIUDE LA QUESTIONE: “CHI GIUDICA FA SCHIFO”

“Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”, ha chiuso la questione la stessa Alessia Macari, mettendo un punto alla vicenda. La discussione è poi proseguita su toni più leciti e c’è chi le ha fatto notare che durante la gravidanza “Arriverai a un’ottava”; lei ha risposto così: “Avrò molto di più”.

A partire da questo sabato, 31 luglio, la soubrette entrerà nella diciassettesima settimana di gravidanza, e al momento ha spiegato che ha preso solamente un paio di chilogrammi, ma è noto che i chili maggiori si prendono negli ultimi due mesi, quando il pancione lievita a dismisura. Per sapere invece il sesso del prossimo arrivo bisognerà attendere ancora un mesetto, visto che a settembre si scoprirà se sarà un maschietto o una femminuccia. Alessia Macari e Kragl, a riguardo, hanno già messo in programma un gender reveal party, una festa attraverso cui svelare appunto il sesso del nascituro.

