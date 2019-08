Alessia Macari, morto cugino/ “Ho perso una persona speciale. E allora vi chiedo…”

Lutto in famiglia per Alessia Macari. L’ex Ciociara di Avanti un altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato su Instagram di aver perso un cugino molto speciale. «Oggi ho qualcosa di importante da dover discutere», ha esordito nel suo post social, precisando di non essere un’esperta di ciò che stava per scrivere. E questo forse in riferimento alla causa della morte del parente. «Questa settimana abbiamo perso un cugino, un cugino molto speciale, il ragazzo più bello che abbia mai visto, con un cuore gentile e un grande spirito!». Alessia Macari non si è limitata ad esprimere il suo dolore per la tragica scomparsa, ma ha lanciato un appello ai follower. «Se qualcuno si sente giù e ha la sensazione che non ci sia altra via d’uscita per parlare con qualcuno, potrà essere aiutato». Un messaggio molto importante quello che Alessia Macari ha voluto condividere con i suoi fan.

ALESSIA MACARI, MORTO CUGINO “HO PERSO UNA PERSONA SPECIALE”

Con molta umiltà Alessia Macari si è fatta portavoce di un messaggio tanto delicato quanto prezioso. Un messaggio di speranza e coraggio per chi attraversa momenti di difficoltà. «C’è una soluzione a tutto. Nessuno ti giudicherà. Abbiamo tutti brutti giorni ma c’è sempre una via d’uscita», ha scritto l’ex gieffina nel post condiviso sul suo account Instagram. E poi ha concluso con un pensiero alla sua famiglia, in particolare a quella del cugino Enrico. «Condolences to Enrico’s family my thoughts and prayers are with you all #rip». Alessia Macari ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Enrico e assicurato i suoi pensieri e le sue preghiere. I fan hanno apprezzato il suo gesto e ne hanno approfittato per fare le condoglianze e una riflessione. «Si cresce in una società che non favorisce più i reali rapporti tra persone, e la cosa più grave è che nell’ambito della famiglia non c’è più quell’unione forte che i nostri nonni ci hanno insegnato, quindi ci si isola tutti dentro le nostre paure e disagi», ha scritto ad esempio un utente tra i commenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA