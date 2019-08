Alessia Macari/ “Non sono rifatta e non ho ridotto il seno! Ses*o? Per me conta 10”

Mentre si rilassa in pena vacanza, Alessia Macari ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha deciso di assecondare la curiosità dei fan, rispondendo anche a domande scomode. Una di queste l’ha fatta però sbottare e riguarda il suo décolleté. Un utente le ha infatti chiesto se, come qualcuno ha ipotizzato, abbia realmente fatto la riduzione di seno. La Marcari però ha replicato decisa: “No! Prima sono stata accusata di avere il seno rifatto, adesso che sono più magra è normale che il seno diventa più piccolo!” D’altronde è impossibile non notare il dimagrimento della showgirl, che risponde anche a quest’altra curiosità: “Quanti chili ho perso? Non tanti come mi scrivono nei commenti… per la mia altezza ho il peso giusto”

Alessia Macari: “Il ses*o? Per me conta 10!”

Alessia Macari non si tira indietro anche quando vengono toccati argomenti piccanti e intimi come il se*so. C’è infatti chi le chiede quanto contino per lei: “Rapporti intimi? Per me da 1 a 10 contano 10” ammette. Si parla poi di sogni nel cassetto e progetti per il futuro e la moglie del calciatore Oliver Kragl confessa di sentire, di tanto in tanto, la mancanza di Avanti un altro e della sua “Ciociara”, poi svela che le piacerebbe molto condurre un programma tutto suo, anche se “prima devo imparare a parlare bene”. Tuttavia confessa che il suo più grande desiderio si chiama Festival di Sanremo. D’altronde, la Macari ama cantare sopra ogni cosa e chissà che questo sogno non possa un giorno divenire realtà.

