Alessia Macari, sfogo durissimo: “La tv si è scordata di me”/ “Dopo Domenica In sono spariti tutti”

Alessia Macari, l’ex vincitrice del GF Vip si sfoga: “La tv si è dimenticata di me”

Ricordate Alessia Macari? La famosa ‘Ciociara’ che si aggiudicò la prima edizione del GF Vip nel 2016 negli ultimi anni si è via via allontanata dal piccolo schermo, in particolare dopo essere diventata mamma. Ma come stanno ufficialmente le cose? Nessuna sua volontà, Macari infatti avrebbe semplicemente visto il telefono smettere di squillare dopo la maternità. Nel corso di una intervista concessa a Casa Sdl TV, Alessia si è sfogata, lanciando l’allarme sulla sua sparizione dal piccolo schermo: “Da quando sono diventata mamma la tv si è dimenticata di me. Domenica In? Da quando mi hanno fatto fuori, sono spariti tutti” ha confessato delusa, ammettendo di aspettare l’occasione giusta per tornare in pista.

Nel corso della sua carriera, la bellissima Alessia Macari è stata protagonista di svariati programmi, dal GF Vip condotto ai tempi da Ilary Blasi passando per Avanti un altro di Paolo Bonolis (il programma che le ha regalato la popolarità) fino ad arrivare a Domenica In. In seguito a essere diventata mamma di Nevaeh, la Macari, nata a Dublino si appresta a scrivere nuove pagine della sulla carriera nel mondo della televisione, dopo le sue esperienze televisive che negli anni le hanno regalato una fedele fetta di telespettatori.

Alessia Macari e l’amore con Kragl: dalla loro storia è nata Nevaeh

Alessia Macari, nonostante l’allontanamento dal piccolo schermo e dall’Italia, è sempre stata un personaggio particolarmente chiacchierato nel mondo del gossip per via della sua storia con l’ex calciatore Oliver Kragl, ex calciatore conosciuto a Frosinone e che ha iniziato la relazione con la Cioci nel 2016, anno in cui la showgirl vinse il primo Grande Fratello Vip davanti a Gabriele Rossi. Tra Alessia e Oliver è stato amore a prima vista, con l’ex calciatore cheti tempi si è messo all’opera per conquistare Alessia. “Mi scriveva un paio di volte al mese, non capivo come avesse il mio numero!” “Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto, ha raccontato in diverse occasioni Alessia Macari nel corso delle sue apparizioni nei vari programmi tv.

Alessia Macari e Kragl sono poi convolati a nozze nel 2019 e hanno poi messo al mondo la figlia Nevaeh, nata due anni più tardi. Pochi mesi prima dell’arrivo del figlio, in una intervista concessa a Chi, la Macari svelò i suoi desideri: “L’importante è che sia in salute, poi, se ci penso, vorrei un maschietto. Idem Oliver, che vorrebbe chiamarlo Oliver junior. A me piace Thiago, anche se ormai è stato usato un po’ troppo”.











