Alessia Macari/ “Vedo le anime dei morti”, visioni e preghiere (Live Non è la d’Urso)

Alessia Macari ed il paranormale: qual è il rapporto dell’ex Ciociara di Avanti un altro e l’aldilà? Proprio l’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip aveva avuto modo di parlarne qualche tempo fa nel corso di una puntata di Domenica Live sull’argomento e questa sera tornerà protagonista nello spazio di Live Non è la d’Urso relativo ai contatti con l’aldilà. Lo scorso anno, ospite della trasmissione pomeridiana condotta da Barbara d’Urso, Alessia aveva rilasciato alcune dichiarazioni che spiazzarono tutti. La showgirl raccontò di essersi svegliata all’improvviso di notte, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello e di aver visto la sembianze di una donna vicino al letto di uno dei suoi coinquilini. Si trattava forse di un fantasma? Parlandone con i suoi compagni di avventura, tra il serio e il faceto le fecero notare che forse quell’ombra dalle fattezze femminili sarebbe potuta appartenere a qualcuno del mondo dello spettacolo, trovandosi per l’appunto a Cinecittà.

ALESSIA MACARI E LE VISIONI: LA SUA ESPERIENZA

Il dibattito sul tema dell’aldilà ed in generale del paranormale è molto caro a Barbara d’Urso, avendolo più volte riproposto nel corso delle sue trasmissioni e questa sera a Live Non è la d’Urso. Ma la showgirl Alessia Macari, a quanto pare, non sarebbe del tutto nuova a contatti con il paranormale, in quanto ha dichiarato in passato di aver visto il nonno al quale era molto legata, poco prima della sua morte, sebbene si trovasse lontana dall’Italia, il Paese in cui è avvenuta la scomparsa del parente. La cosa davvero inquietante è che avrebbe visto il nonno con i medesimi vestiti indossati il giorno in cui è venuto a mancare. Insomma, la Macari ha ammesso di vedere le anime dei defunti, fenomeno che la inquieta non poco, al punto da aver pregato Padre Pio affinché non si ripetesse. E proprio dopo le preghiere a Padre Pio, le visioni sarebbero terminale ma nei sogni sarebbe rimasto comunque un contatto con l’aldilà.

