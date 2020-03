Alessia Macari vs Valeria Marini / I fan chiedono un confronto al Grande Fratello VIP

Alessia Macari vs Valeria Marini, prosegue il duello a distanza tra l’ex vincitrice del Grande Fratello VIP e la ‘Valeriona Nazionale’. Tutto è nato da alcune dichiarazioni della Marini, che pochi giorni in un certo senso aveva rimesso in discussione la vittoria dell’ex concorrente: “Ero la vincitrice annunciata ma poi ha vinto la ciociara, me lo hanno detto tutti come stavano le cose. Però io ero già super famosa e non mi serviva vincere“. Parole che Alessia Macari chiaramente ha interpretato come delle vere e proprie provocazioni a cui ovviamente ha risposto con ardore: “Talmente famosa che ti tocca riprovarci una seconda volta perché non ci sei riuscita la prima. Nessuno si ricorda della mia vittoria? Perché lei è tanto amata che si ricordano solo di lei, l’unica donna che ama le altre donne ma è la prima a buttarle giù”. Qualcuno pensa e spera che la produzione del Grande Fratello VIP opti per un faccia a faccia tra le due showgirl, visto che la loro presenza garantirebbe un intrattenimento notevole per gli amanti del trash. I fan chiaramente si dividono nella lite che le coinvolge, ma seguono con grande attenzione l’intervento di Alessia Macari a Live Non è la D’Urso, dove ha ribadito la sua posizione su Valeria Marini, mostrando disappunto per le sue parole.

