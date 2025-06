Alessia Mancini e l’amore con Flavio Montrucchio

Da anni sulla cresta dell’onda, Alessia Mancini torna in tv con Camper in viaggio tuffandosi in un’avventura professionale che la rende davvero serena e felice. Un ritorno in tv molto apprezzato dal pubblico che continua a seguire Alessia Mancini sui social dove si mostra spesso insieme al marito Flavio Montrucchio con cui è sposata da ben 20 anni. Un amore grande e importante quello tra l’ex ragazza di Non è la Rai e l’ex vincitore del Grande Fratello che, insieme, hanno formato una bellissima famiglia con la nascita prima di Mya e poi di Orlando.

Chi è Alessia Mancini?La carriera, la malattia e l'amore con il marito Flavio Montrucchio/ Ha perso un figlio

Bellissimi e legatissimi ai figli, la Mancini e Montrucchio si mostrano spesso in loro compagnia come hanno fatto durante un recente viaggio alle Maldive dove hanno festeggiato anche il compleanno dei figli Myra e Orlando. Per la Mancini e Montrucchio, tuttavia, non ci sono state solo gioie ma anche un grande dolore.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: la perdita di un figlio

Innamorati, sereni e felici, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio su supportano l’uno con l’altra sia nella vita privata che professionale. In passato, la coppia ha dovuto affrontare anche la perdita di un figlio a causa di un aborto spontaneo. Tutto è avvenuto tra la nascita di Mya e quella di Carlo e a raccontarlo è stata la stessa Alessia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

«Tra Mya e Orlando c’è stata una piccola perdita ma per fortuna io guardo sempre avanti e poi è arrivato subito dopo Orlando che ci ha dato la grande gioia che aspettavamo e che ci meritavamo»., ha detto in una puntata di Verissimo del 2025. «Bisogna accettare le cose e poi superarle. Non devi portare rancore, rabbia, sono cose che non mi appartengono», ha aggiunto la Mancini.