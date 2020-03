Alessia Mancini e Flavio Montrucchio/ “Sono successe tante cose ma…” (Verissimo)

ALESSIA MANCINI E FLAVIO MONTRUCCHIO SI RACCONTANO A VERISSIMO

Alessia Mancini torna in tv al fianco del suo Flavio Montrucchio a dimostrazione che le coppie vip spesso durano nel tempo, nonostante tutto. I due saranno ospiti della nuova puntata di Verissimo per un’intervista di coppia e raccontare il loro rapporto. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio non hanno avuto vita facile e hanno attraversato problemi e crisi ma alla fine sembra che tutto sia tornato come un tempo e sui social appaiono più felici che mai, giorno dopo giorno. L’ultima dedica importante e “social” è arrivata proprio sul profilo di Alessia Mancini che postando una foto al fianco del suo compagno Flavio Montrucchio ha scritto: “Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa…”. La semplicità della loro vita e la loro bellezza continua a tenere insieme anche i loro numerosi fan nonostante i pochi impegni televisivi e, soprattutto, la voglia di stare lontani da gossip e inciuci televisivi e questo rende autentico il loro rapporto e la loro bella famiglia.

DEDICHE SOCIAL E UN AMORE LONTANO DAI RIFLETTORI

Lo stesso Flavio Montrucchio ha poi ricambiato la dedica della moglie con una vecchia foto e un messaggio che non ha bisogno di spiegazioni: “È una foto di 15 anni fa, perché sono successe tantissime cose, ma in fondo non è cambiato nulla… “. I due si sono detti sì ormai nel lontano 2003 e da allora non si sono più lasciati dando alla luce anche due figli, Mya nata nel 2008 ed Orlando nel 2015. Proprio a proposito del loro rapporto e del loro amore, Flavio Montrucchio ha spiegato: “Oggi un matrimonio lungo è una stranezza. Ma noi ci sentiamo una cosa sola. Il mio successo è anche il suo”. Cosa racconterà la coppia ospite oggi da Silvia Toffanin? Lo scopriremo tra qualche ora, questo è certo.

